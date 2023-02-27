استشهاد وإصابة 22 مواطناً بانفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين في سلمية

حماة – سانا:

استشهد 10 مواطنين وأصيب 12 آخرون بجروح في انفجار لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

وذكر مراسل “سانا” في حماة أنه خلال توجه مجموعة من المواطنين للبحث عن فطر الكمأة في الأراضي التابعة لقرية المستريحة بريف سلمية الشرقي انفجر لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش”، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني.

وفي شرق مدينة سلمية انفجر لغم آخر من مخلفات إرهابيي “داعش”، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين بجروحٍ متفاوتة أثناء البحث عن فطر الكمأة حسب المراسل.

وكان استشهد 53 مواطناً في الـ 17 من الشهر الجاري خلال قيامهم بجمع الكمأة في اعتداء نفّذه إرهابيو تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.