افتتاح أول مركز إيواء لمتضرّري الزلزال في ريف إدلب المحرر

27-فبراير-2023

إدلب – سانا:

افتتحت محافظة إدلب اليوم أول مركز إيواء للمتضررين من الزلزال في منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر، مع التحضير لافتتاح مركز إيواء ثان لاستيعاب جميع العائلات المنكوبة.

وقال محافظ إدلب ثائر سلهب في تصريح له: إن المحافظة وضعت أول مركز إيواء للمتضررين بفعل الزلزال في خان شيخون بالخدمة، حيث يقيم فيه حالياً 13 أسرة تتلقى مختلف المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية وكل المستلزمات التي تعينهم في حياتهم.

وأوضح سلهب أن محافظة إدلب تستعد حاليا لتجهيز مركز إيواء ثان للاستجابة لأعداد إضافية من الأهالي المتضررين والسماح لهم بالإقامة فيه، ولا سيما من طلب منهم إخلاء منازلهم المتصدعة جراء الزلزال، بعدما أصبحت غير صالحة للسكن وتشكل خطراً وتهديداً لسلامة ساكنيها بعد الكشف عليها من قبل لجان السلامة العامة والإنشائية.

وبين أن مراكز الإيواء التي تم تجهيزها في ريف إدلب المحرر تستضيف الأسر المتضررة ليس فقط من أهالي إدلب بل من مختلف المحافظات كحلب وحماة وغيرها.

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27-فبراير-2023

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