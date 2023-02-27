البرازيل.. 64 قتيلاً ضحايا الفيضانات والسيول

27-فبراير-2023

ساو باولو – سانا:

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة البرازيلية اليوم ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل إلى 64 شخصاً.

ووفقاً لأحدث حصيلة أعلنتها السلطات اليوم حسب وسائل إعلام محلية فقد أدت الفيضانات حتى الآن إلى مصرع 64 شخصاً، بينهم 18 طفلاً، وتسببت بنزوح أكثر من 2400 شخص، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وكشف حاكم ساو باولو تارسيسيو دي فريتاس بأن نظام الإنذار عبر الرسائل القصيرة لم يسمح بتجنب المأساة، ووعد بتركيب صفارات الإنذار في المناطق عالية الخطورة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت أول أمس إلى أن 54 شخصا لقوا مصرعهم، واعتبر ثلاثون آخرون في عداد المفقودين، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نتجت عن هطول أمطار غزيرة في ساو باولو.

 19 total views

27-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

وسائط نقل درعا ترفع التعرفة “وحماية المستهلك” تنتظر الشكوى

13-سبتمبر-2020

المهرّب.. والمتهرّب..!؟

2-مارس-2020

طهران: خاطفو حرس الحدود سيواجهون رداً عنيفاً

18-أكتوبر-2018

الحضور الأنثوي يطغى على اتحاد الجمباز الجديد والهموم لاتزال على حالها

8-ديسمبر-2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى