البرازيل.. 64 قتيلاً ضحايا الفيضانات والسيول

ساو باولو – سانا:

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة البرازيلية اليوم ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل إلى 64 شخصاً.

ووفقاً لأحدث حصيلة أعلنتها السلطات اليوم حسب وسائل إعلام محلية فقد أدت الفيضانات حتى الآن إلى مصرع 64 شخصاً، بينهم 18 طفلاً، وتسببت بنزوح أكثر من 2400 شخص، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وكشف حاكم ساو باولو تارسيسيو دي فريتاس بأن نظام الإنذار عبر الرسائل القصيرة لم يسمح بتجنب المأساة، ووعد بتركيب صفارات الإنذار في المناطق عالية الخطورة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت أول أمس إلى أن 54 شخصا لقوا مصرعهم، واعتبر ثلاثون آخرون في عداد المفقودين، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نتجت عن هطول أمطار غزيرة في ساو باولو.