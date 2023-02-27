الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً ليلاً وخاصة في المناطق الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة وجنوبية شرقية في المناطق الجنوبية والشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….