الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

27-فبراير-2023

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً ليلاً وخاصة في المناطق الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة وجنوبية شرقية في المناطق الجنوبية والشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

  الإثنين الثلاثاء الأربعاء
دمشق 21 / 9 22 / 10 23 / 11
القنيطرة 20 / 8 21 / 8 22 / 10
درعا 24 / 11 25 / 11 26 / 12
السويداء 21 / 8 22 / 9 23 / 10
حمص 22 / 7 23 / 8 23 / 8
حماة 24 / 6 24/ 7 25/ 9
الحسكة 24 / 8 24 / 8 25 / 10
اللاذقية 25 / 14 25 / 13 26 / 15
طرطوس 23 / 13 25 / 13 24 / 14
حلب 22 / 7 23 / 8 23 / 8
إدلب 21 / 9 23 / 10 23 / 12
دير الزور 23 / 10 25 / 12 26 / 12
الرقة 24 / 7 24 / 8 25 / 11

 22 total views

27-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

تقديم دروس بتقنية محطة عمل ثلاثية الأبعاد في المنصة التربوية السورية

28-سبتمبر-2022

عباس وباقري يؤكدان أهمية التعاون بين سورية وإيران في دحر الإرهاب

23-يناير-2023

الجو بين الصحو والغائم وأمطار متفرقة أغزرها 36 مم في صلنفة باللاذقية

23-نوفمبر-2022

إخماد حريق سيارة بمدينة السويداء

19-ديسمبر-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى