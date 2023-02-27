الحرارة إلى ارتفاع

27-فبراير-2023

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً ليلاً وخاصة في المناطق الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة وجنوبية شرقية في المناطق الجنوبية والشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

  الإثنين الثلاثاء الأربعاء
دمشق 21 / 9 22 / 10 23 / 11
القنيطرة 20 / 8 21 / 8 22 / 10
درعا 24 / 11 25 / 11 26 / 12
السويداء 21 / 8 22 / 9 23 / 10
حمص 22 / 7 23 / 8 23 / 8
حماة 24 / 6 24/ 7 25/ 9
الحسكة 24 / 8 24 / 8 25 / 10
اللاذقية 25 / 14 25 / 13 26 / 15
طرطوس 23 / 13 25 / 13 24 / 14
حلب 22 / 7 23 / 8 23 / 8
إدلب 21 / 9 23 / 10 23 / 12
دير الزور 23 / 10 25 / 12 26 / 12
الرقة 24 / 7 24 / 8 25 / 11

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27-فبراير-2023

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