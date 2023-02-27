الصين: نرفض العقوبات الأميركية على شركاتنا وسنتخذ إجراءاتٍ مضادة

بكين – وكالات:

أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الاثنين، أنّ بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة العقوبات الأميركية على الشركات الصينية التي تقيم علاقاتٍ مع روسيا.

وقالت الدبلوماسية الصينية، ردّاً على طلب التعليق على العقوبات الأميركية التي فُرضت في 24 شباط على الشركات الصينية: “يُعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد ومعارضته الحازمة، وقد قُدّم احتجاج شديد اللهجة للولايات المتحدة”.

وأضافت: إنّ الإجراءات الأميركية “لا تستند إلى القانون الدولي، وهي عقوبات أحادية غير قانونية وإساءة استخدام للسلطة القضائية الطويلة المدى”.

وأشارت إلى أنّ “الولايات المتحدة تنشر معلوماتٍ كاذبة عن تصدير الصين الأسلحة لروسيا”، مستخدمةً ذلك ذريعةً لفرض عقوبات على الشركات الصينية، ما يُعدُّ “مضايقة صريحة” و”معايير مزدوجة”.

ودعت الدبلوماسية الصينية، الولايات المتحدة إلى الانطلاق من المصالح المشتركة لجميع دول العالم، والقيام بشيء ما للتخفيف من حدّة الأزمة الأوكرانية وتعزيز مفاوضات السلام.

وأضافت: “سنتخذ إجراءاتٍ مضادة قوية ردّاً على العقوبات الأميركية الخاطئة ضد الشركات الصينية”.

وقبل أيام، وسّعت وزارة التجارة الأميركية قائمة العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك فرض قيود على الصادرات، وأدرجت 76 شركة من روسيا في القائمة السوداء، إضافةً إلى شركات من دول أخرى، بما في ذلك الصين.

30 total views