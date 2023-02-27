العراق.. القضاء على 17 من إرهابيي (داعش) والقبض على ١٢ آخرين

أعلن الجيش العراقي القضاء على 17 من إرهابيي تنظيم “داعش”، بينهم متزعم خطير، خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار غرب العراق أمس.

ونقل موقع السومرية نيوز عن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم الجيش قوله في بيان: “إن عناصر وضباط جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا عملية أمنية واسعة فجر أمس، لمطاردة عصابات “داعش” الإرهابية في منطقة عكاشات بصحراء محافظة الأنبار، وجرى اشتباك بين الجانبين أسفر عن القضاء على 17 عنصراً إرهابياً، بينهم قيادي بارز جداً في عصابات “داعش” وعناصر قيادية أخرى”.

ولفت البيان إلى أن عناصر من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وكذلك قيادة العمليات المشتركة شاركوا في تنفيذ هذه العملية أيضاً.

كذلك ألقت القوات العراقية القبض على 12 إرهابياً من تنظيم (داعش) خلال عمليات نفذتها في أربع محافظات. وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان: “بعمليات نوعية وبجهود حثيثة جرى نصب كمائن محكمة في محافظات كركوك والأنبار وصلاح الدين، أسفرت عن إلقاء القبض على 9 إرهابيين في قضاء داقوق والشرقاط والرمادي”، مبينةً أنه جرى تسليمهم إلى الجهات القضائية. وفي بيان آخر أكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أنه “بعمليات استباقية تم القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في بغداد”.