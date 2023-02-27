الفارسة ماسة عدنان بطلة السيدات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

27-فبراير-2023

توجت الفارسة السورية ماسة عدنان على صهوة (النيز جميلة) بلقب مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدولي للقدرة لمسافة 101 كيلومتر، الذي جرى اليوم في مدينة دبي بمشاركة 120 فارسة من الإمارات ودول العالم، وبتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية الإماراتي.

وقطعت البطلة ماسة المسافة بزمن قدره 3:27:51 وبمعدل سرعة بلغ 29.16 كم/ساعة، بعد تحد كبير مع المنافسات وبتكتيك عال، حيث حلت بالمركز التاسع في المرحلة الأولى، ثم تراجعت إلى المركز الـ 18 في المرحلة الثانية، وعادت بقوة لتقفز عشرة مراكز دفعة واحدة، وتحل ثامنة في المرحلة الثالثة، ثم واصلت صعودها لتقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة وتتوج باللقب، فيما جاءت في المركز الثاني ميلينا منديز على صهوة (جمال بيوتي) مسجلة زمناُ قدره 3:27:52.

 

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27-فبراير-2023

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