بحث مشروعات الاستجابة لتداعيات الزلزال بالتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان

البعث أون لاين – مروان حويجة:

أكّد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية والقائم بالأعمال الدكتور عمر بلان استمرار التعاون والتنسيق لتقديم خدمات شاملة للمتضررين من الزلزال، وخلال زيارته إلى محافظة اللاذقية ولقائه على رأس وفد الصندوق مع رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب، أشار بلان إلى أنّ برامج الصندوق استهدفت 21 مركز إيواء موزّعة بين اللاذقية وجبلة وبلدة اسطامو، وهو أمر بسيط أمام العمل والجهود المجتمعية المبذولة في المحافظة وفي سورية.

وأكد استمرار التعاون والتنسيق مع الشركاء ومنظمات الأمم المتحدة لتكامل الأدوار وتقديم خدمات شاملة للمتضررين والتوسع بالاستجابة لتشمل خطط قصيرة ومتوسطة الأمد وأخرى طويلة الأمد.