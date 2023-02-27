برشلونة يتعرّض لخسارة مفاجئة من ألميريا في الدوري الإسباني

27-فبراير-2023

خسر برشلونة بهدف دون رد امام ألميريا في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ألميريا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البلال توريه الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه غريمه ريال مدريد الذي تعثر بنتيجة التعادل 1-1 أمس أمام جاره أتلتيكو مدريد، بينما رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة وارتقى للمركز الخامس عشر.

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27-فبراير-2023

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