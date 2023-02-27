بعد توقيف النشاط والمستحقات.. قرارات منتظرة لإدارة نادي الكرامة

حمص- نزار جمول

يبدو أن الكوارث الطبيعية المتمثّلة حالياً بالزلزال المدمّر الذي تضرّرت منه عدة محافظات سورية انعكست نتائجه على رياضتنا، فما أن أعلن الاتحاد الرياضي تعليق الأنشطة الرياضية لبعض الأندية التي تأثرت بالزلزال حتى سارعت بعض الأندية التي لم تتضرّر منه محافظاتهم إلى إعلان توقف نشاطها الرياضي لإشعار آخر، ولم تكتفِ بذلك بل عمدت لاتخاذ قرارات أضرّت بفرقها ولاعبيها وخاصة كرة القدم، حيث سارعت إدارة نادي الكرامة لاتخاذ قرار بتعليق جميع أنشطتها الرياضية معتمدة على قرار الاتحاد الرياضي الذي علّق جميع الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر، لتكريس الجهود لمساعدة المواطنين المتضرّرين من الزلزال المدمر.

إدارة نادي الكرامة أوقفت أيضاً التعويضات المالية لكافة الكوادر الفنية والإدارية واللاعبين بجميع الألعاب مع المكتب الإعلامي، وقرّرت الاهتمام بمنشآت النادي وصالاته وملاعبه التدريبية والفنية لكلّ الألعاب مع إعادة تأهيلها، والعمل على إعادة الهيكلية الإدارية والفنية لكافة الألعاب.

ويبدو أن قرارات الإدارة الكرماوية لم تُعلن كلها، حيث تتجه النيّة لإنهاء مهمة المدرّب أحمد عزام والإعلان عن تكليف المدرّب تامر اللوز بمهمة تدريب فريق الرجال لكرة القدم، مع وجود توجّه لإجراء تغييرات كبيرة على بقية الفئات الكروية، إضافة للاستغناء عن أربعة لاعبين واثنين آخرين من الكادر الفني للفريق الكروي.