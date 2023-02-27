تبرّعات لطلائع طرطوس إلى متضرّري الزلزال

27-فبراير-2023

طرطوس اون لاين – لؤي تفاحة:

نظم فرع طلائع البعث في طرطوس بمشاركة من المجتمع المحلي وأبنائهم الطليعين حملة تطوعية لجمع تبرعات عينية مختلفة لاهلنا المتضررين من الزلزال.

ولفت الرفيق عيسى عويجان أمين فرع الطلائع إلى تنظيم حملة لجمع وتوضيب شاحنة كبيرة تحتوي أطنان من المساعدات العينية المختلفة بينها ألبسة وألعاب أطفال ومواد غذائية وإيصالها للمتضررين.

وأضاف عويجان: إن هذه المشاركة تعكس حالة من الوعي والشعور العالي بالمسؤولية لدى الطليعين تجاه الكارثة التي ألمت بوطننا.

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27-فبراير-2023

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