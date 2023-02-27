تربية حماة: السبت من كل أسبوع لتعويض الفاقد التعليمي

27-فبراير-2023

حددت مديرية التربية في محافظة حماة يوم السبت من كل أسبوع يوم دوام مدرسي، لتعويض الفاقد التعليمي في جميع مدارس المحافظة، وذلك بناء على توجيهات وزارة التربية.

وطلبت مديرية التربية من إدارات المدارس دعوة الكادر الإداري والتدريسي والطلاب والتلاميذ من أجل الدوام كل يوم سبت، اعتباراً من الـ 4 من آذار، لتنفيذ دروس تعويض للفاقد التعليمي، وفق برنامج دوام منظم لمواد اللغتين العربية والإنكليزية والرياضيات والعلوم العامة والاجتماعيات،

يوضع بالتنسيق بين إدارة المدرسة والموجه المشرف عليها، على أن يتم أيضاً استثمار حصص التعليم الوجداني والمعلوماتية العملية لتعويض الفاقد التعليمي.

كذلك طالبت المديرية إدارات المدارس بإقامة دورات تقوية حسب حاجة التلاميذ والطلاب في المدرسة بالتنسيق مع الموجه المشرف.

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27-فبراير-2023

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