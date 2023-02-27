تربية حماة تلغي قرار الدوام السبت لتعويض الفاقد

27-فبراير-2023

ألغت مديرية التربية في محافظة حماة قرارها السابق المتضمن دوام المدارس يوم السبت من كل أسبوع لتعويض الفاقد التعليمي في جميع مدارس المحافظة.

وطلبت مديرية التربية من إدارات المدارس في كتاب وجهته لها اليوم وضع برنامج لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب والتلاميذ بالتنسيق مع الكادر التدريسي فيها، وتحت إشراف دائرة المناهج والتوجيه.

كما طالبت المديرية إدارات المدارس بإقامة دورات تقوية حسب حاجة التلاميذ والطلاب في المدرسة بالتنسيق مع الموجه المشرف، وتفعيل عمل المرشد الاجتماعي والنفسي في المدرسة لتنفيذ نشاطات تخفف من الآثار النفسية الناتجة عن حدوث الزلزال.

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27-فبراير-2023

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