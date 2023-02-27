تغريم محطة وقود بنحو 442 مليون ليرة في حماة

27-فبراير-2023

حماة – البعث أون لاين:

بين رياض زيود، مدير التجارة الداخلية بحماة لـ”البعث أون لاين” أن دوريات حماية المستهلك ضبطت محطة “ر” بمخالفة الإتجار بالمازوت المدعوم المخصص للزراعة بكمية 23695 لتر، وكمية 2409 لتر بينزين، وقد تم تغريم المخالف بمبلغ نحو 420 مليون ليرة.

فيما شملت بقية الضبوط؛ ضبط الإتجار بالدقيق التمويني بحق 3 مخابز بكمية 900 كغ، حيث تم تغريم المخالفين بمبلغ نحو 22 مليون ليرة، إضافةً إلى ضبط معمل منظفات”ع” بالغش عبر إضافة الملح بنسبة 40% إلى مسحوق الغسيل.

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27-فبراير-2023

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