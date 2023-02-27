خمسة عشر موقعاً أثريا أصابها الزلزال بطرطوس

طرطوس – وائل علي

صنف رئيس دائرة الآثار مروان حسن الأضرار التي ألحقها الزلزال بخمسة عشر موقعاً أثرياً بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة، مشيراً إلى استمرار اللجان الأولية بأعمال الكشف وتحديد الأماكن المتضررة بدقة كمرحلة أولى وتقييم حجم الأضرار وتقدير قيم وتكاليف عمليات الترميم كمرحلة ثانية، وتحديد الأولويات للمباشرة والبدء الفوري بعمليات الترميم.

وحول برج صافيتا الشهير أكد رئيس دائرة الآثار حدوث العديد من التصدعات والتشققات في الأقواس الواقعة بالطابق العلوي والواجهة الجنوبية الشرقية وما يسمى بحجر القفل وحدوث توسع في فواصل التمدد على السقف العلوي للبرج ما تسبب بتسرب مياه الأمطار للطوابق السفلى إضافة لانزياحات في سور حجارة الدرابزون العلوي، مبيناً أنه وبمساعدة المجتمع المحلي ومطرانية صافيتا تم عزل سطح البرج وتدعيم الأقواس والقفل ولازال هناك أعمال تحتاج لخبرات لتدعيمها وتثبيتها.

وأشار رئيس دائرة الآثار إلى تعرض قلعة الخوابي للتشققات والتصدعات وكذلك الشريحة التاريخية في مدينة بانياس، وانهيارات في قلعتي سمريان والعليقة وأم حوش وانزياح في كتلة حصن سليمان عند البوابة الشمالية.

والجدير بالذكر أن اللجان تعمل على تقييم واقع المنازل والبيوت الأثرية في مدينة طرطوس القديمة، كما تم توقيف الزيارة لقلعة المرقب في بانياس إثر تعرض الحصن العسكري في الجهة الجنوبية للقلعة لتشققات وتصدعات، وقد طال الزلزال قلعة الكهف في منطقة الشيخ بدر وموقع المولى حسن الأثري في القدموس والعديد من المواقع الأثرية الهامة التي تحتاج لإعادة ترميم وتدعيم وتأهيل.

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