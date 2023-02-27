رئيس مجلس النواب المصري: سورية ضلعٌ محوري لمنظومة الأمن القومي العربي

27-فبراير-2023

القاهرة – سانا:

شدّد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي على الضرورة الحتمية لعودة سورية إلى محيطها العربي.

وقال جبالي خلال جلسة لمجلس النواب المصري اليوم: إن سورية كانت وما زالت ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، وضلعاً محورياً لا غنى عنه لمنظومة الأمن القومي العربي”، مشيراً إلى أن التحرّك المصري تجاهها يأتي ضمن الجهود الدؤوبة لدعم الأشقاء العرب، وإنقاذ الأمة العربية من الشرور المحدقة بها.

وكان جبالي زار دمشق أمس ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي الذي شكل خلال اجتماع بغداد، وأكد خلال كلمة في مجلس الشعب أن هناك رابطاً تاريخياً قوياً بين الشقيقتين مصر وسورية.

 25 total views

27-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

محمد إبراهيم العلي فقيد اتحاد الكتاب العرب

24-يونيو-2021

برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دورة جديدة من  طلاب الكلية البحرية

29-أغسطس-2022

بعد إخماد الحرائق .. إنطلاق أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء في ريف اللاذقية

12-أكتوبر-2020

القوات الروسية تسيطر على مركز قيادة للقوات الأوكرانية واستسلام عشرات العسكريين

26-مارس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى