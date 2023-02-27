رئيس مجلس النواب المصري: سورية ضلعٌ محوري لمنظومة الأمن القومي العربي

القاهرة – سانا:

شدّد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي على الضرورة الحتمية لعودة سورية إلى محيطها العربي.

وقال جبالي خلال جلسة لمجلس النواب المصري اليوم: إن سورية كانت وما زالت ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، وضلعاً محورياً لا غنى عنه لمنظومة الأمن القومي العربي”، مشيراً إلى أن التحرّك المصري تجاهها يأتي ضمن الجهود الدؤوبة لدعم الأشقاء العرب، وإنقاذ الأمة العربية من الشرور المحدقة بها.

وكان جبالي زار دمشق أمس ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي الذي شكل خلال اجتماع بغداد، وأكد خلال كلمة في مجلس الشعب أن هناك رابطاً تاريخياً قوياً بين الشقيقتين مصر وسورية.