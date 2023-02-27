رغم وجود القانون الواضح والصريح في “المناطق المنكوبة”.. لكن حاولوا خرقه؟!

دمشق- قسيم دحدل

ليست وجهة نظر ولا يجب أن تكون كذلك مطلقاً (التعاطي الغريب نقابياً وبلدياً لناحية الرسوم، مع موضوع الكشوف الحسيّة على الأبنية، والتقارير والكلف الخاصة بذلك)، كما لا بدّ من حلّ ينصر المواطنين، ليس فقط المغلوب على أمرهم ممن فقدوا كلّ شيء بفعل الزلزال المدمّر، بل وأيضاً من تضعضعت منازلهم، أما وأن الكلام “القانوني” بتحميل المنكوب والمتضرّر كلفة ذلك، فهذا كلام وقانون غير صحيحين، حتى أنهما خارج سياقهما الزماني والمكاني الطبيعيين، لذا فإن مجرد الخوض فيهما، هو خارج العقل والمنطق والضمير الإنساني وحتى الاقتصادي وفوق ذلك القانوني!.

فيوماً بعد يوم تتكشّف المصاعب والمعوقات التي تواجه مراحل عودة الناس إلى أساسيات حياتها في المناطق المنكوبة بالزلزال، ومنها أن على المواطن الذي تضعضع مسكنه ويريد ترميمه أو تدعيمه بسبب الزلزال، ويحتاج إلى رخصة من البلدية ونقابة المهندسين، دفع ما بين المليون والمليوني ليرة، كرمى الحصول على تقرير هندسي إنشائي من النقابة (التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية وحده، أكثر من مليون ليرة..!)، كي يطمئن على حياته وحياة عائلته، وهذا بحدّ ذاته نكبة فوق النكبة لمن لم يعد يملك بضعة آلاف في جيبه.

يقول بعضهم: إذا كانت رسوم الترميم النقابية والبلدية، تصل إلى مليوني ليرة، فلا يوجد أي معنى لاعتبار المناطق التي ضربها الزلزال، مناطق منكوبة قانونياً، وبالتالي هذا يعني أن الزلزال هو بمثابة ثروة هبطت على نقابة المهندسين وجامعي الرسوم!!.

أحد فروع النقابات الهندسية في المناطق المنكوبة تقدّم بمقترح، أثنى عليه المحافظ، وأصدر تعميماً بخصوص التسعيرة، جاء فيه (أن تتقيّد شُعبة المكاتب بتسعيرة الحدّ الأدنى الصادرة عن النقابة المركزية)، ولكن بعد أن تعرّض هذا التعميم لاستنكار كبير، قالوا: إنه ونظراً للظروف التي فرضها الزلزال وما استتبعه، هم بصدد التوافق ما بين فروع اللاذقية وحلب وحماة مع النقابة المركزية، على إصدار تعرفة منخفضة تراعي أحوال الأهل المتضررين وظروفهم، وستصدر قريباً!.

تعرفة منخفضة (ضعوا تحتها عشرة خطوط)، وكما وردت في ردّ نقابة المهندسين، هي عبارة مطاطة، يقابلها رأي أهل الرأي والحكمة المُشدِّد على وجوب أن يكون الطرح: أن تأخذ النقابة المعنية نظير جهودها من صندوق الإغاثة وليس من جيوب المنكوبين والغلابة.

من المؤكد أن هذا الطرح عين الصواب، لأننا نتحدث عن محافظات صُنّفت منكوبة، وبالتالي هناك وفي كلّ دول العالم، التزامات واستحقاقات تدفعها الدولة اتجاه المنكوب، وهناك تسهيلات لمن تضرّر من أجل سرعة عودته إلى منزله وحياته، فالقضية ليس أجور للمهندسين وإنما رسوم تدفع للنقابات.

وليس ختاماً نذكر -وبحسب خبراء في القانون- أن القانون الذي يحكم في هذه الظروف هو القانون رقم 23 لعام 2015 الذي ينصّ بشكل لا لبس فيه على إعفاء العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية والحروب، من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء، وهذا ما هو ملزم لنقابة المهندسين وغيرها من وحدات إدارية، وهذا ما اعترف به نقيب المهندسين أمام أعضاء مجلس الشعب، بعدما كان خرق القانون أمراً قائماً حتى اللحظات الأخيرة في محاولة لتمريره!!.

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