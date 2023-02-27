سورية معرضة للزالزل لكنها ليست نشطة.. دعوة لوضع خطة عمل لمواجهة الكوارث

دمشق- لينا عدره

أشار أستاذ قسم الهندسة الإنشائية في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب الدكتور عمار كعدان إلى أن كل ما تمّ الحديث عنه في الأيام السابقة لجهة أننا من البلدان النشطة زلزالياً غير دقيق، فبمقارنتنا مع تركيا لا نعتبر الأنشط وبذات الوقت لا ننكر أننا معرضون للزلازل، ولكن بشدات أقل وخلال فترات زمنية متباعدة، مادفع بالدولة لأن تكون منتبهة لهذا الأمر، من خلال توجيهها لنقابة المهندسين المركزية في دمشق وكافة فروعها في محافظات القطر لإعداد كود بناء يضع الشروط اللازمة لمقاومة الزلازل والرياح وغيرها، وليتمّ العمل على إعداد الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة وهو كود الأساس، ليتبعه عدد كبير من الملاحق التي تغطي كافة أنواع المنشآت ودراسة وتصميم أساساتها، وأهمها الملحق رقم (2) لتصميم وتحقيق المباني والمنشآت بالخرسانة المسلحة لمقاومة الزلازل، ليتمّ تحديثه سنوياً مع ملاحقه ليواكب التطور العلمي في دراسة وتصميم المنشآت والأبنية.

وشدّد كعدان على أن الدراسات والأبحاث الموجودة تعطي مؤشرات معينة، إلا أننا لا يمكن إطلاقاً الادّعاء بقدرتنا على تحديد موعد أو توقيت حدوث الزلازل، لافتاً إلى أنه وحسب الكودات العالمية وحسب المناطق النشطة زلزالياً، يُحدّد وبشكل تقريبي 50 إلى 100 سنة مدة زمنية لحدوث زلزال، لكن هذا لا يعني أبداً حدوثه في فترات متقاربة، ففي اليابان على سبيل المثال حدث زلزال هانشين المدمّر عام 1995، لتتعرض البلاد عام 2001 لتسونامي مدمّر نتيجة زلزال في المحيط أي بعد 16 سنة تقريباً، وفي منطقتنا وتحديداً في حلب حدثت أربعة زلازل مدمرة قضت على ثلثي مدينة حلب وذلك في الأعوام التالية (1169/1343/1822/1872) بعضها متقارب بحدود 50 سنة وبعضها أكثر من 100 سنة.

وأكد كعدان ضرورة تضمين مناهج المدارس والجامعات، إضافة للمؤسسات والمعامل، برامج خاصة حول نشر ثقافة تتعلق بدرء مخاطر الزلازل قبل وخلال وبعد حدوثها، إضافةً لتوجيه المعنيين نحو وضع خطة عمل على مستوى القطر تتضمن برامج تثقيفية وتدريبية لمواجهة هذه الكوارث، كي لا ندع الأمر رهناً لمعالجة النتائج الكارثية والمفجعة بعد حدوثها، مستشهداً بتجربة اليابان بعد تعرضها في عام 1995 لزلزال هانشين الذي كانت شدته تفوق 8 على مقياس ريختر، لتكون مدينة كوبي الأكثر تضرراً، مع تدمير ما يزيد على 300 ألف منزل، كلّ هذا من دون أي استعداد من قبل السكان لهذه الكارثة، مع تقصير من قبل الجهات العامة، إلا أن اليابانيين وبعد تلك الكارثة تعلموا الدرس وبدؤوا بنشر ثقافة درء مخاطر الزلزال، لافتاً إلى ما لمسه خلال عمله بقيام الحكومة بشكل دوري بتقديم الدورات التوجيهية والعملية في المدارس والجامعات وأماكن العمل وغيرها من المؤسسات، حول كيفية التصرف في تلك المواقف وتوعية السكان على تلك المخاطر منذ فترات زمنية بعيدة، منوهاً بقيامهم وبشكل دائم بإجراء دورات تدريبية في كافة فروع نقابة المهندسين، تتعلق بتصميم وتدعيم المنشآت باستخدام أحدث البرمجيات الهندسية المتطورة في هذا المجال، وتقديمهم وبشكل دوري محاضرات تثقيفية عامة للمواطنين في مجال الهزات الأرضية، وذلك في المراكز الثقافية وفروع نقابة المهندسين في القطر، مشيراً إلى أن البعض قد يستغرب بأننا نقوم بنشاطنا هذا منذ عام 1998 ولم نتوقف لتاريخه.

وأبدى كعدان أسفه من مروّجي الشائعات التي تأخذ مجراها عند جهلنا لحقيقة الأمور، وافتقارنا لمعلومات مسبقة عن هذا النوع من الكوارث، مشدداً على ضرورة استغلال تلك الكارثة، لاستخلاص الدروس والعبر، من خلال نشر البرامج التثقيفية والتوعوية للمواطن ليكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الكوارث، كما هي الحال في كلّ الدول المعرضة للكوارث الطبيعية، متأسفاً أن يصل البعض ممن يدّعون بأنهم علماء لدرجة الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة وكأنهم منجمون وليسوا علماء، في تصرفٍ غير مسؤول يزيد هلع وقلق المنكوبين القاطنين في بلادنا المعرّضة لهزات، مكرراً أن واجب المختص في مثل هذه الكوارث، ينحصر بالتخفيف عن المواطنين وليس تشويشهم، مع تنبيههم بأخذ الحيطة والحذر في حال حصول هزات ارتدادية، لأن حصولها أمر طبيعي بعد الهزة الرئيسية.

وأشار كعدان إلى أن ما تقوم به الجامعات من وحي دورها وواجبها الأكاديمي والمهني، ضمن هذا الاختصاص في تصميم وتدعيم المنشآت على الزلزال ونقل هذه العلوم إلى الطلاب وتشجيعهم على متابعة تحصيلهم العلمي في قسم الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، والمساهمة في البحث العلمي في مجال دراسة وتصميم المنشآت على الزلازل، ومواكبة التطور الكبير في طرائق التصميم الزلزالي وأساليب تنفيذها، وخاصةً في هذه المرحلة التي نمرّ بها ولم نتعافَ بعد من آثار الحرب والحصار الظالم على بلدنا، وما تلاها من كارثة إنسانية ناتجة عن الزلزال، ما يحتّم على الجميع أن يقوم بواجبه الوطني، كُلٌّ حسب مهنته واختصاصه لتقديم كلّ ما أمكن للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

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