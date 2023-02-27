عبد اللهيان: احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية من مبادئنا الأساسية

جنيف – سانا:

أكّد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تلتزم باحترام وتطوير حقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن عبد اللهيان قوله خلال كلمته في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الـ52 الذي بدأ أعماله في جنيف اليوم: إن إيران تعدّ احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية من مبادئها الأساسية المتجذرة في معتقداتها وتقاليدها الدينية والوطنية، مضيفاً: إننا عازمون في هذا الإطار على مواصلة الجهود المضنية والمستدامة من أجل صونها وتطويرها.

وأوضح عبد اللهيان أن الحفاظ على هذه الحقوق وتطويرها يشكّل هاجساً مشتركاً لدى شعوب العالم جميعاً، وعليه فإنه لا يحق لأي دولة أو مجموعة أن تسمح لنفسها باحتكار الحقوق الإنسانية، أو صونها وتطويرها، وتملي على سائر الدول أن تخضع لقراءاتها المفتعلة من هذه الحقوق.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن مجلس حقوق الإنسان الدولي، انحرف عن رسالته الرئيسة، وتحوّل إلى أداة بيد القوى العالمية اليوم، لافتاً إلى أن القرار الأممي الذي أفضى إلى تأسيس مجلس حقوق الإنسان ينطلق من أهداف مبدئية لتطوير العلاقات القائمة على الصداقة بين الدول واحترام مبدأ الحقوق الندّية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.