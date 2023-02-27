فرع درعا للحزب يُنظّم وقفةً احتجاجية للمطالبة برفع العقوبات عن سورية

درعا – دعاء الرفاعي:

استنكاراً للعقوبات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وللمطالبة برفعها في ظلّ ما تشهده بعد كارثة الزلزال المدمر التي ألمّت بها، نظّم فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتنسيق مع محافظة درعا وقفة احتجاجية صباح اليوم.

أمين فرع درعا للحزب، الرفيق حسين الرفاعي، أكد أن “هذه الوقفة تأتي استنكاراً للعقوبات الجائرة بحق الشعب السوري، وتضامناً مع أشقائنا في المحافظات المنكوبة والمتضرّرة التي زادت تداعيات الحصار من معاناتها وأخّرت عمليات الإنقاذ والإغاثة فيها”.

محافظ درعا، المهندس لؤي خريطة، أشار إلى أن جماهير محافظة درعا تعلن أنها تقف وقفة رجل واحد إبان الكارثة التي زادت من معاناة الشعب السوري عموماً، وفي المناطق المتضرّرة من الزلزال على وجه الخصوص، مؤكداً على تماسك الشعب السوري وأصالة انتمائه وما أبداه من تعاون وتكاتف في ظل أقسى الظروف التي يعانيها، كما أكد ضرورة فك وكسر الحصار المفروض على سورية لتأمين حياة كريمة، وتأمين سبل عيش للشعب السوري تكفل لهم حياة آمنة ومستقرّة على جميع الصعد.

ودعا المشاركون في الوقفة إلى ضرورة الرفع الفوري للحصار القسري، وللعقوبات المفروضة على الشعب السوري، كما طالبوا، من مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المحافظة المشاركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرّك والضغط على القوى الغربية لاتخاذ قراراتٍ ملزمة ترفع العقوبات والحصار عن الشعب السوري، في ظل الكارثة وما سبقها من ويلات الحرب التي مرّ بها القطر، وما يتطلبه ذلك من جهودٍ وإمكانياتٍ كبيرة للبدء بإعادة إعمار ما تم تدميره من مرافق حيوية وبنى تحتية.

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