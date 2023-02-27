فريق الحرية يستأنف تدريباته بشكل تدريجي.. والمدرب ينوه بدور الرياضة

حلب- محمود جنيد

دعا اتحاد كرة القدم رؤساء الأندية إلى اجتماع يُعقد يوم غدٍ الثلاثاء لمناقشة موعد استكمال الدوري للموسم الجاري، والملاحظ من صيغة الدعوة أن استكمال المسابقة محسوم والنقاش سيتركز حول تثبيت الموعد.

يأتي ذلك في الوقت الذي عادت فيه فرق الأندية بشكل تدريجي لاستئناف نشاطها التدريبي، والبعض همّ لتعزيز الصفوف، في حين مازالت الرؤية والتوجّهات متأرجحة بين القبول والرفض وطلب التأجيل لفترة أخرى، مع التأكيد على ضرورة عودة دورة الحياة بشكل عام والرياضة لطبيعتها.

مدرّب فريق الحرية مقوم عباس بيّن لـ”البعث” أن الفريق سيعاود نشاطه التدريبي بدءاً من الأسبوع الجاري بشكل تدريجي بمعدل ثلاث حصص تدريبية أسبوعية على أرضية ملعب السابع من نيسان (فكفة وتمارين هوائية)، بانتظار القرار النهائى بخصوص استكمال مسابقة الدوري التي توقع وبشكل جازم استكمالها، نظراً لمثال سابق خلال فترة الأزمة التي أنجزت فيه المسابقة رغم الظروف الصعبة حينها.

وحدّد مدرّب أخضر الشهباء موقفه بالتأكيد على أنه مع فكرة استكمال الدوري وعودة عجلة النشاط الرياضي للدوران بشكل طبيعي، لكن ليس في الوقت الحالي العاجل بل بعد فترة معينة يكون فيها الجميع تعافى بصورة ما من صدمة الكارثة الطبيعية.

ويرى عباس أن للرياضة دوراً مهماً وسحرياً في الاستشفاء النفسي من تداعيات الزلزال، وتغيير نمط التقوقع والخروج من حالة القلق والتوجّس النفسي الذي خلفته أزمة الزلزال، للانفتاح على الحياة من جديد بالنسبة للاعبين والكوادر وحتى الجمهور رغم المصاب الجلل والجراح التي خلفها، وهي ليست نهاية العالم، فهناك ما يستحق أن تستمر دورة الحياة من أجله، لافتاً إلى حالة التكافل والتعاضد التي أظهرت معدن المواطن السوري وقت الملمات، إذ بدا كأسرة ويد واحدة، تبلسم الجراح وتخفّف المصاب وتشدّ الأزر.

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