فريق الدعم النفسي التابع لشبيبة درعا ينفذ نشاطات ترفيهية للأطفال

بهدف معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الزلزال ينفذ فريق الدعم النفسي في رابطة الشهيد أمين النجار التابعة لفرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة في درعا نشاطات ترفيهية موجهة للأطفال في عدد من المحافظات السورية المتضررة من الزلزال.

الفريق الشبابي الذي خضع لدورات تدريبية مكثفة حسب أمين رابطة الشهيد أمين النجار سعيد الشحادات نظم نشاطاً في محافظة حلب وسينطلق إلى محافظات أخرى تضرر أطفالها نفسيا بسبب الزلزال، مؤكداً أن النشاطات الترفيهية من شأنها رسم البسمة على شفاه الأطفال، ولا سيما الذين تأثروا وتضررت ممتلكاتهم بفعل الزلزال.

وبين أن هذا العمل يأتي انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني تجاه الأهل وهو أقل ما يمكن تقديمه في هذه الظروف السيئة، موضحا أن الدعم النفسي يقدم للأطفال في المحافظات المنكوبة من خلال مسابقات وألعاب ونشاطات موجهة واستكتشات مسرحية.

بدورها المدربة بتول سقرجة قالت: “عملنا على إعداد فريق لدعم الأطفال نفسياً في المحافظات المنكوبة والتخفيف ما أمكن من آثار الزلزال عنهم من خلال فعاليات هادفة”، مؤكدة أن عمل الفريق يتلخص في بث الفرح والأمل في نفوس الأطفال الذين مروا بظروف صعبة جراء الزلزال، ما يستوجب عمل كل الجهات للتخفيف عنهم، بما يسهم في تجاوزهم آثار الكارثة بأسرع وقت.