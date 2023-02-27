قافلة مساعدات من جمهورية اليمن إلى متضرّري الزلزال في حماة

27-فبراير-2023

حماة – البعث أون لاين:

استقبل محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه اليوم السفير اليمني عبدالله صبري، ورئيس الجالية اليمنية محمد العولقي والوفد المرافق لهما، حيث قدموا التعازي بضحايا الزلزال، مؤكدين وقوف جمهورية اليمن قيادةً وشعباً إلى جانب السوريين في هذه المحنة.

وأشارا إلى الروابط المتينة التي تربط بين البلدين على مرّ التاريخ.

وأعرب المحافظ عن شكره وامتنانه لجمهورية اليمن قيادة وشعباً، على ما قدموه من مساعدة للسوريين لتخفيف أعباء هذه الكارثة عنهم، مؤكدا أن اليمن و سورية تربطهما علاقات متجذرة وهناك روابط قوية على كافة الأصعدة بين البلدين ورابط الأخوة بين الشعبين

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27-فبراير-2023

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