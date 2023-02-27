لوكاشينكو: روسيا تواصل تزويد بيلاروس بالمعدات العسكرية

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا ستواصل تزويد بلاده بالمعدات العسكرية والأسلحة، وذلك لصالح القسم البيلاروسي من المجموعة الإقليمية لقوات دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن لوكاشينكو قوله في تصريحات اليوم: “سيتم تسليمنا طائرات حربية من طراز سو 30 إس إم، ومروحيات حربية من طراز مي 35، وناقلات جند مدرعة، إضافة إلى أسلحة وصواريخ وذخيرة أخرى”.

وأضاف لوكاشينكو: “من أجل تجهيز الجزء البيلاروسي من المجموعة الإقليمية لقوات دولة الاتحاد قام الجانب الروسي أيضا بتوريد منظومات إسكندر الصاروخية التكتيكية، وكذلك تم توريد منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز إس 400 “، مشيرا إلى أنه “في إطار برنامج التسلح الحكومي تم شراء وتسليم بطارية من منظومات تور الصاروخية المضادة للطائرات،

وكذلك صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومدافع الهاون، وقاذفات لهب نفاثة للمشاة، وأكثر من 830 ألف قطعة ذخيرة عيارات مختلفة”.