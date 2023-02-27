محافظة حلب: المصابون الذين أسعفوا من مراكز الإيواء أصيبوا بإنتانات معوية

أعلن عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب لقطاع الشؤون الاجتماعية والصحة والعمل الدكتور حميد كنو أن المصابين الذين أسعفوا من مراكز إيواء المتضررين من الزلزال في المدينة تعرضوا لإنتانات معوية، وتم تخريجهم بعد تماثلهم للشفاء التام.

وأوضح الدكتور كنو أن مشفيي الرازي والأطفال استقبلا اليوم 15 حالة إسعاف لأطفال وكبار من مركزي الإيواء، في مدرستي عبد القادر الجزائري والتحرير في حي بستان القصر، تشكو أعراض ألم في البطن وغثيان وإقياء، وبعد إجراء التشخيص لحالاتهم تبين إصابتهم بإنتانات معوية، لافتاً إلى أنه تمت متابعة الموضوع من قبل محافظة حلب وإدارتي المشفيين وكوادرهما الطبية، للاطمئنان على وضع المصابين الصحي وتلقيهم للعلاج.

وبين أن وجبات الطعام نفسها توزع على الكثير من مراكز الإيواء في مدينة حلب، حيث لم يسجل أي إصابات فيها باستثناء المركزين المذكورين، مؤكداً أنه تم الطلب من مديرية الشؤون الصحية بمجلس المدينة تكثيف الرقابة الصحية، ومراقبة عمل المطابخ المفتتحة والمطاعم حرصاً على الصحة العامة.