نادي الكفر ينجح محلياً رغم غياب المقومات

السويداء- زياد عامر

تمضي عجلة الرياضة في نادي الكفر بثقة مع تسجيل العديد من الإنجازات المحلية رغم غياب مقومات النجاح، وذلك بفضل جهود بعض أعضاء الإدارة، حيث تكفي الإشارة إلى أن رئيس النادي مازن عدوان يقود العملية التدريبية لرياضتي الكاراتيه والدراجات.

رئيسُ النادي أكد لـ”البعث” أن محاولات إنشاء ريفي اجتماعي التي بدأت قبل سنوات توقفت رغم أن البناء بات على الهيكل لكن إكماله متعلق بصعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة، مبيناً أن التخوّف كبير على الهيكل من التصدع والخراب مع مرور الوقت، خاصة وأن الصالة الرياضية الخاصة بالنادي تبحث عن الترميم منذ عشرين عاماً.

وحول الطريقة التي تجري فيها تدريبات فرق النادي، كشف عدوان أن الإدارة وجدت البديل عن غياب الصالة بتأمين صالة ثانوية الكفر المهنية التي باتت جاهزة لاستقبال فرق كرة السلة الأنثوية وقدامى الكرة الطائرة.

وأوضح عدوان أن لعبة الدراجات نجحت في تحقيق إنجازات بكافة المحطات المحلية، حيث وصلت اللاعبة ليلى ممدوح حديفة إلى المنتخب الوطني، وفي رياضة الكاراتيه شارك النادي في بطولات الاتحاد محققاً مراكز لافتة، فيما حققت لعبة الرماية المركز الثاني على مستوى المحافظة، مشدداً على ضرورة إيجاد ملعب صغير معشب لكرة القدم يقدّم الخدمة لعشاق اللعبة، مع توفير الاستقرار المالي لأن الاعتماد محصور بالتبرعات والمساعدات فقط.

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