ناريشكين: روسيا تدافع عن حقها في مستقبل حرّ وكريم في دونباس

ناريشكين: روسيا تدافع عن حقها في مستقبل حرّ وكريم في دونباس

موسكو- تقارير

أكّد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن روسيا تدافع عن حقها في مستقبل حرّ وكريم في دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ناريشكين قوله بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير إقليم دونباس من الغزاة النازيين: اليوم يدافع جنودنا وضباطنا ومتطوّعونا بالسلاح عن وطننا على أرض دونباس، حيث قاتل آباؤنا وأجدادنا قبل 80 عاماً من أجل كل متر من أرضنا، أرض دونباس الروسية.

وأضاف ناريشكين: في دونباس، وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تتم اليوم كتابة تاريخ روسيا الحديث، وحق بلدنا وشعبنا في مستقبل حر وكريم، لافتاً إلى أن إقليم دونباس أعطى روسيا العديد من الشخصيات البارزة في العلوم والثقافة.

وأشار ناريشكين إلى أن الاختيار التاريخي لسكان دونباس يكمن في المصير المشترك لشعوب روسيا، وتاريخها الذي يعود إلى قرون، وبالتالي لم تكسرهم السنوات الصعبة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات قواتها خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين، وتدمير مراكز قيادة ومستودعات ذخيرة، وإسقاط صواريخ ومسيرات تابعة للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في البيان اليومي عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة: إن القوات الروسية قامت في منطقة نيكولاييف بالقضاء على 60 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز (دي 30) وأربعة مركبات، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الآلي رقم (63) بالقرب من قرية سينغيريفكا.

وفي جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف ألحقت الوحدات الروسية أضراراً بالقوات الأوكرانية في نوفوسيلسكويه ودفوريتشنايا وغريانيكوفكا وماسيوتوفكا وأولشانا وليمان بيرفي وسينكوفكا، حيث تم القضاء على 70 جندياً أوكرانياً وتدمير 3 مدرعات قتالية وسيارتين.

وفي اتجاه كراسني ليمان بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 قتيلاً وجريحاً و3 مركبات قتالية مدرعة و3 مركبات ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز (غفوزديكا) ومدفع هاوتزر (دي20).

وفي اتجاه دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 جندياً أوكرانياً ودبابتين و4 مدرعات، كما تم تدمير مركبات قتالية و5 مركبات ومدافع هاوتزر (دي 20).

كذلك تم استهداف مستودع ذخيرة اللواء رقم 72 الميكانيكي التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتدمير رادار مضاد للبطاريات من طراز (ايه ان-تي به كيو 37) أمريكي الصنع بالقرب من قرية نوفوماركوفو.

وفي اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه بلغت خسائر القوات الأوكرانية 95 جندياً ودبابة واحدة و3 مدرعات قتالية و3 شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر (دي 20)، كما تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قريبة تشيرفونويه بمنطقة زابوروجيه.

وقصف الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 173 منطقة.

وفي منطقة قرية بروفاري بمنطقة كييف استهدفت القوات الروسية مركز الاستخبارات الإلكترونية للقوات الأوكرانية والمركز الغربي للعمليات الخاصة في مدينة خميلنيتسكي.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ من راجمات (هيمارس) الأمريكية الصنع، كما تم تدمير 5 طائرات مسيّرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي منطقة خيرسون.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية 390 طائرة أوكرانية و211 مروحية و3248 طائرة دون طيار و406 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و8058 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و1045 راجمة صواريخ متعددة و4228 قطعة مدفعية ميدانية، وقذائف هاون و8574 مركبة عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، أعلن عمدة مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية إيفان بريخودكو اليوم أن القوات الأوكرانية تقوم بتلغيم محطة الطاقة الحرارية العاملة المتبقية على قناة سيفيرودونيتسك التي تمرّ عبر إقليم دونباس لتفجيرها أثناء انسحابها من المنطقة.

وقال بريخودكو في لقاء مع القناة الروسية الأولى “قامت القوات الأوكرانية بتدمير المرحلة الأولى من منصّات الضخ على قناة سيفيرودونيتسك، وبعد ذلك تم تفجير المنصتين المتبقيتين، حيث أوقف عمل القناة، وإلى الآن لم يتم تفجير إحدى محطات الطاقة الحرارية التي تزوّد من بين مناطق أخرى جزءاً من مدينة سلافيانسك، ولكنها تعمل بشكل أساسي في القناة وهي أيضاً ملغّمة تمهيداً لتفجيرها”.

وأشار بريخودكو إلى أن القوات الأوكرانية تتّبع سياسة التدمير، فهي عندما تراجعت فجّرت سدّاً في أرتيموفسك من أجل إبطاء تقدّم القوات الروسية.

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