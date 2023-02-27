ناقلة بمليون برميل نفط خام في بانياس

27-فبراير-2023

طرطوس  – وائل علي

أمت ميناء بانياس النفطي مساء اليوم الاثنين ناقلة نفطية محملة بمليون برميل من النفط الخام .

وأوضحت مصادر مطلعة ل ” البعث”  أن وصول الناقلة يأتي ضمن سلسلة النواقل المتواترة التي تصل للقطر من شأنها تعزيز وتوفير احتياجات المشتقات النفطية المختلفة ودوام استمرار عمل مصفاة بانياس بلا توقف وبالتالي تأمين متطلبات سوق الاستهلاك وإعادة الثقة والاستقرار، إضافة إلى تقليص زمن وصول رسائل البنزين لحدود عشرة أيام مما سينعكس بشكل إيجابي لدى المستهلكين، علماً أن توريد النواقل النفطية مستمر بما فيها الغاز.

يشار إلى أن العام الحالي يشهد تواتراً واضحاً في انتظام وصول النواقل النفطية لميناء بانياس سواء كانت خام أو مكررة وذات الحال بالنسبة لنواقل الغاز.

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27-فبراير-2023

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