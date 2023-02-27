نشاطات زلزالية في دولٍ عدة دون وقوع ضحايا

نشاطات زلزالية في دولٍ عدة دون وقوع ضحايا

عواصم – سانا:

أشار المركز الوطني للزلازل في سورية إلى أنه سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي، وتبعد مسافة 239 كم شمال شرق مدينة حلب.

وعلى الحدود بين الصين وقرغيزستان، ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم المنطقة.

وقالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان وفقاً لوكالة نوفوستي : إن “مركز الهزة كان على الحدود بين قرغيزستان والصين وعلى مسافة 278 كيلومتراً جنوب شرق مدينة ألماتا الكازاخستانية وهو على عمق 10 كيلومترات”. ولم ترد بعد أي تفاصيل عن وجود أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

إلى ذلك، ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة جزر فيجي في المحيط الهادئ. ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها: إن “الهزة وقعت على عمق 548.13 كيلومتراً، وعند خط عرض 20.5315 درجة جنوباً وخط طول 178.3629 درجة غرباً”. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار أو تهديد بحدوث تسونامي. وفي إندونيسيا، ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سولاويسي وسط البلاد صباح اليوم.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قولها: إن “مركز الهزة وقع على بعد 42 كيلومتراً جنوب شرق سيغي ريجنسي وبعمق عشرة كيلومترات”، مضيفةً: إنه “من المستبعد حدوث موجات مد تسونامي عاتية إثر الهزة”. وتقع إندونيسيا في منطقة تسمى حلقة النار في المحيط الهادئ تكثر فيها الزلازل والهزات الأرضية. وفي تركيا، ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم شرق البلاد. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الهزة وقعت على بعد 123 كيلومتراً شمال غرب محافظة شانلي أورفا، وبعمق عشرة كيلومترات. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الهزة.

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