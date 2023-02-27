نقابيو طرطوس.. جهود مكثفة لمساعدة المنكوبين

طرطوس _ دارين حسن

يواصل نقابيو طرطوس دعمهم ومساندتهم لمؤازرة أهلنا المنكوبين في المناطق المتضررة لبلسمة جراحهم وتخفيف آلامهم.

نقيب صيادلة طرطوس الدكتور شادي عيسى بين “للبعث” أنه وبعد كارثة الزلزال تم عقد اجتماع لمجلس الفرع لبحث التداعيات الحاصلة، حيث تقرر إبقاء الاجتماع مفتوحاً للاستجابة لأي طارىء، وفتح باب التبرعات العينية والمادية للزملاء الصيادلة وأصحاب مستودعات الأدوية والمعامل الدوائية.

وأشار عيسى إلى أنه تم بالمرحلة الأولى جمع مبلغ بحدود أحد عشر مليون ليرة سورية، أودع بالحساب الخاص المفتوح باسم منكوبي الزلزال لدى المصرف التجاري السوري، كما تم إرسال شحنة دوائية بقيمة خمسين مليون ليرة سورية بالتعاون مع الشركة الذهبية للأدوية، إضافة إلى التبرعات العينية من الزملاء الصيادلة والأخوة المواطنين، والتي تضمنت ثياب شتوية وأحذية وحليب أطفال، لافتا إلى أن كل تلك المساهمات تمت بالتنسيق مع فرع حزب البعث بطرطوس والنقابة المركزية بدمشق.

وأوضح رئيس فرع النقابة أنه تم تمديد التبرع المادي للزملاء الصيادلة ومستودعات ومعامل الأدوية لجمع مبالغ مادية أكبر للمساهمة بدعم المنكوبين.

وفي السياق أوضح نقيب أطباء طرطوس الدكتور يوسف مصطفى أنه واستجابة للكارثة وما خلفته من إصابات وأذيات، قامت النقابة بتشكيل خلية طوارئ مكونة من أكثر من ٢٥ طبيباً متطوعا من مختلف الاختصاصات الطبية، جاهزين للمساعدة عند الحاجة، كما قام فرع النقابة بحملة تبرع بالدم، مشيرا إلى أن العديد من الأطباء قام بتلبية نداء الحملة، إضافة إلى تأمين مئة سلة غذائية، تم إرسالها إلى المناطق المنكوبة ومراكز الإيواء التي تم تخصيصها لهذا الغرض.

وأضاف مصطفى أنه تم التبرع للنقابة المركزية بمبلغ خمسة مليون وثلاثمائة وتسعون ألف ليرة سورية، كما تم التعاون مع نقابة أطباء دمشق بتوزيع مئة سلة أخرى، لافتا إلى قيام بعض الأطباء بتقديم مبادرات فردية، وتقديم معونات عينية ومادية للمتضررين.

من جهته ذكر رئيس فرع نقابة التمريض الدكتور حسان شاش أنه تم تشكيل عدد من الفرق التطوعية تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والمعالجة الفيزيائية وتمريض الأمومة والطفولة ومبادرة دعم الروح بالتعاون مع جمعية المعالجين الفيزيائيين، الأمر الذي يعزز التعاضد والتعاون بين أبناء الوطن، ما يساهم في تخفيف المعاناة وبلسمة الجراح، مشيرا إلى أن ذلك التكافل والتعاضد يعكس الإنتماء الوطني الحقيقي والصادق.

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