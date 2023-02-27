وزارة الدفاع تصدر قائمة جديدة لـ 48 جريحاً يستفيدون من “تعدد الإصابة”

دمشق – سانا:

أصدرت وزارة الدفاع قائمة جديدة تضم 48 جريحاً، استفادوا من قانون تعدد الإصابات رقم 26 لعام 2019.

وأوضح مشروع جريح الوطن أن الجرحى المستفيدين هم ممن لديهم إصابتان أو أكثر ناتجة عن العمليات الحربية وموثّقة لدى المجلس الطبي العسكري، مشيراً إلى أنه تم دمج إصاباتهم وفق قانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019 ، وتمت تصفية حقوقهم المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة.

وأشار المشروع إلى أن الجرحى المستفيدين الذين أصبحت نسبة العجز لديهم 40 بالمئة فما فوق يحصلون على كل المزايا والخدمات التي يقدّمها مشروع جريح الوطن ومن بينها بطاقة جريح الوطن.