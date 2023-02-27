وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي

27-فبراير-2023

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في مطار دمشق الدولي.

وكان الوزير شكري قد وصل صباح اليوم إلى مطار دمشق الدولي في زيارة للتأكيد على التضامن مع سورية بمواجهة تداعيات الزلزال.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أكد في بيان أمس أن الزيارة تهدف لنقل رسالة تضامن من مصر مع سورية وشعبها الشقيق عقب كارثة الزلزال الذي خلف خسائر فادحة، مشيرا إلى أن شكري سيؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين من الزلزال، وأنها لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها.

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27-فبراير-2023

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