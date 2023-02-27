64 قتيلاً ضحايا الفيضانات في البرازيل

ووفقاً لأحدث حصيلة أعلنتها السلطات اليوم حسب وسائل إعلام محلية فقد أدت الفيضانات حتى الآن إلى مصرع 64 شخصاً، بينهم 18 طفلاً، وتسببت بنزوح أكثر من 2400 شخص، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وكشف حاكم ساو باولو تارسيسيو دي فريتاس بأن نظام الإنذار عبر الرسائل القصيرة لم يسمح بتجنب المأساة، ووعد بتركيب صفارات الإنذار في المناطق عالية الخطورة.