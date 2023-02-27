64 قتيلاً ضحايا الفيضانات في البرازيل

27-فبراير-2023

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة البرازيلية اليوم ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل إلى 64 شخصاً.

ووفقاً لأحدث حصيلة أعلنتها السلطات اليوم حسب وسائل إعلام محلية فقد أدت الفيضانات حتى الآن إلى مصرع 64 شخصاً، بينهم 18 طفلاً، وتسببت بنزوح أكثر من 2400 شخص، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وكشف حاكم ساو باولو تارسيسيو دي فريتاس بأن نظام الإنذار عبر الرسائل القصيرة لم يسمح بتجنب المأساة، ووعد بتركيب صفارات الإنذار في المناطق عالية الخطورة.

 

 10 total views

27-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

القوات الروسية في لوغانسك تحتجز عنصراً من “آزوف” خطط لأعمال إرهابية

24-ديسمبر-2022

أمير عبد اللهيان: إيران ليست مكاناً للانقلابات العسكرية أو الثورات الملونة

28-سبتمبر-2022

عقوبات أمريكا تدفع لاستكشاف بدائل للدولار

6-مايو-2022

الاحتلال يعتدي على المرابطين في الأقصى ويغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين

19-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى