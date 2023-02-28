أكثر من مئتي طائرة مساعدات وصلت إلى سورية

دمشق – سانا:

بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية التي وصلت إلى مطارات، دمشق وحلب واللاذقية الدولية وتحمل مساعداتٍ للمتضرّرين من الزلزال 256 طائرة حتى الآن، وفق مدير عام الطيران المدني في سورية باسم منصور.

وأشار منصور إلى أنه تم منح أذونات جديدة للطائرات الإماراتية من الأول حتى السابع من آذار القادم، موضحاً أن عدد طائرات المساعدات التي وصلت من الإمارات بلغ 127 طائرة حتى تاريخه من إجمالي عدد الرحلات.

وأوضح منصور في تصريح له أن مجمل المساعدات تنوّع بين المواد الإغاثية والغذائية والإسعافية والطبية وتجهيزات للمشافي وسيارات إسعاف، مشيراً إلى أن إجمالي كمية المساعدات التي وصلت عبر هذه الطائرات بلغ 7200 طن.

بدوره بيّن مدير مطار دمشق الدولي بشار غفرا أنه تم إعفاء كل الطائرات التي نقلت المساعدات والشحنات الإغاثية للمطار من جميع الرسوم، إضافة إلى تأمين 6 قاعات شرف لاستقبال الوفود الرسمية.

ومن الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي، أشار محمد سلامة إلى أنه منذ اليوم الأول لحدوث الزلزال تم تشكيل فريق عمل موجود في الحركة الجوية، وتكثيف عدد المراقبين الجويين في مركز وأبراج المراقبة، وكان العمل على مدار الساعة لتغطية واستيعاب كثافة الحركة القادمة باتجاه المطار، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي للعمل كان تأمين سلامة الطيران بالجو وسلامة الحركة الجوية بين الطائرات والآليات الموجودة على الأرض.

من جانبه، لفت رئيس شعبة ضباط المطار فراس ملحم إلى تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع وزارة النقل، لتأمين سلامة حركة الطيران ووصول طائرات المساعدات وتأمين عمل الإعلاميين بكل المستلزمات، بينما أشار أحد ضباط المطار أكرم نيصافي إلى تأمين حركة الملاحة بجهوزية تامة، حيث كانت جميع فعاليات المطار موجودة على مدار 24 ساعة، وكان العمل متكاملاً بين جميع الجهات.