ارتفاع أسعار النفط مدعومة بآمال النمو في الصين

28-فبراير-2023

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود، ما يهدئ المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤثر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد بالعالم.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت لشهر نيسان ارتفعت 39 سنتاً إلى 82.84 دولاراً للبرميل، وصعدت العقود الأكثر نشاطاً لشهر أيار 63 سنتاً إلى 82.67 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتاً إلى76.29 دولاراً للبرميل.

وسجل خام برنت خسائر شهرية بنحو 2.2 بالمئة كما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر شهرية أيضا بنحو 3.8 بالمئة، ومن المرجح أن يصل لأدنى مستوى له في أربعة شهور.

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28-فبراير-2023

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