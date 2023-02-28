ارتفاع أسعار النفط مدعومة بآمال النمو في الصين

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي

في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود، ما يهدئ المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤثر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد بالعالم.