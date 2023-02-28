استشهاد رجل وإصابة ابنه جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف دير الزور

وأكد مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة في تصريح لمراسل سانا أنه “وصل إلى المشفى رجل يبلغ من العمر 58 عاماً متوفيا نتيجة إصابته بشظايا في الصدر والبطن، فيما أصيب ابنه 13 عاماً بشظايا في الرأس إثر انفجار لغم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له”.