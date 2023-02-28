استشهاد رجل وإصابة ابنه جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف دير الزور

28-فبراير-2023
A Soviet TM-46 anti-personnel mine.

استشهد مواطن وأصيب ابنه بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي “داعش” في منطقة هريبشة بريف دير الزور الجنوبي أثناء بحثهما عن فطر الكمأة.

وأكد مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة في تصريح لمراسل سانا أنه “وصل إلى المشفى رجل يبلغ من العمر 58 عاماً متوفيا نتيجة إصابته بشظايا في الصدر والبطن، فيما أصيب ابنه 13 عاماً بشظايا في الرأس إثر انفجار لغم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له”.

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28-فبراير-2023

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