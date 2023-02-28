الاستعداد لاستئناف الامتحانات في جامعة تشرين.. وتمديد تسجيل “المفتوح”

البعث أون لاين – مروان حويجة:

بحث مجلس جامعة تشرين في اجتماعه اليوم إجراءات الجاهزية التامة لاستئناف الامتحانات الأسبوع المقبل مع توفير كل المستلزمات، والتأكّد من سلامة الأبنية.

ووافق المجلس على تمديد التسجيل في برامج التعليم المفتوح لغاية 9 آذار المقبل.

رئيس الجامعة الدكتور بسام حسن، طلب استكمال التحضيرات للامتحانات وفق الجداول المعدّلة بعد إزاحة البرامج الامتحانية أسبوعين بسبب الزلزال، مؤكداً أنّ لجان و فرق العمل أكدوا سلامة الأبنية، مع وجود بعض الأضرار غير الانشائية التي لا تؤثّر على سلامة الأفراد.

كذلك تمّ خلال الاجتماع عرض تفاصيل وشروط الحصول على الحوافز التشجيعية بعد ملء استمارات لجميع العاملين في الجامعة وفق تقييم أداء دقيق قائم يحدّد استحقاق العامل للحوافز بنسب مختلفة تتبع معايير تنفيذ أنشطة عامة وفرعية، ويتم تقييم الأداء وفقها من قبل الإدارة في الكليات و المعاهد و المديريات.

19 total views