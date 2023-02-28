“التربية” تصدر برامج امتحانات الشهادات العامة

أصدرت وزارة التربية اليوم برامج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والشهادة الثانوية الشرعية، وشهادة التعليم الأساسي، وشهادة الإعدادية الشرعية لدورة 2023.

وبينت الوزارة أن الامتحانات العامة للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية الدورة الأولى تبدأ يوم الأربعاء الموافق الـ 7 من حزيران القادم، وتنتهي في الـ 24 منه للفرع الأدبي، وفي الـ 26 منه للفرع العلمي والثانوية الشرعية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ يوم الخميس الواقع في الـ 8 من حزيران القادم، وتنتهي الأحد الواقع في الـ 25 منه للتعليم الأساسي والإثنين الـ 26 منه للإعدادية الشرعية.