“التوكيلات الملاحية” تستقبل سفن المساعدات مجاناً

28-فبراير-2023

اللاذقية – مروان حويجة

أكّد مدير عام شركة التوكيلات الملاحية عادل غزال في تصريح لـ “البعث” أنّ الشركة على أتمّ الاستعداد والجاهزية لاستقبال كافة السفن والناقلات التي تقدّم معونات لبلدنا، وبدون أي مقابل حتى نتجاوز أزمة الزلزال الذي حلّ بالبلاد، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل بشأن إعفاء السفن التي تقدّم إعانات لبلدنا الحبيب.

وأوضح غزال أن الخطة الإنتاجية المنفّذة لغاية تاريخه من العام الجاري بلغت ١٨٢ ألف طن من البضائع الصادرة والواردة من أصل الإنتاج المخطّط الكلي هذا العام وقدره ١.٢ مليون طن، وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة نحو ٨٥٦ مليون ليرة من أصل الإيرادات المخطط تحقيقها وقدرها ٢.٥ مليار ليرة بنسبة إنجاز قدرها ٣٤.٢٥%، وبلغ مجموع عدد السفن والناقلات بتوكيل الشركة ٣٤ سفينة من أصل ٣٠٠ سفينة وناقلة من الخطة الموضوعة، فيما بلغ عدد السفن بتوكيل الوكالات الخاصة ٩٣ سفينة من أصل ١٥٠٠ سفينة من المخطط تنفيذه.

ولفت غزال إلى الميزات التي تتمتع بها شركة التوكيلات الملاحية من حيث الخبرة الطويلة في مجال عمل الوكالة الملاحية، ولفترة زمنية تمتد أكثر من أربعين عاماً، إضافة إلى السرعة في تقديم الخدمة والمصداقية في التعامل، وخاصة في الظروف الراهنة، حيث أثبت القطاع العام أنه صمّام الأمان للاقتصاد الوطني.

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28-فبراير-2023

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