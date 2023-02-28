الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويكون مائلاً للبرودة، وخاصة في المناطق الجبلية، محذرة من تشكل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح متقلبة الاتجاه بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..