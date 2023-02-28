الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية
تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويكون مائلاً للبرودة، وخاصة في المناطق الجبلية، محذرة من تشكل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح متقلبة الاتجاه بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..
|الثلاثاء
|الاربعاء
|الخميس
|دمشق
|23 / 9
|23 / 11
|25 / 12
|القنيطرة
|21 / 7
|21 / 8
|22 / 9
|درعا
|24 / 9
|25 / 10
|26 / 13
|السويداء
|22 / 8
|23 / 8
|24 / 11
|حمص
|21 / 7
|21 / 8
|22 / 10
|حماة
|23 / 8
|23 / 9
|24 / 11
|الحسكة
|24 / 6
|24 / 8
|25 / 11
|اللاذقية
|27 / 12
|27 / 14
|27 / 15
|طرطوس
|25 / 11
|25 / 12
|25 / 15
|حلب
|21 / 8
|22 / 7
|22 / 10
|ادلب
|21 / 9
|21 / 8
|22 / 10
|دير الزور
|26 / 10
|26 / 11
|27 / 14
|الرقة
|23 / 8
|23 / 9
|24 / 13
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