الخارجية الصينية: موسكو وبكين اتفقتا على العمل معاً لحماية مصالح الأمن في آسيا

بكين – وكالات:

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء: إن روسيا والصين أجرتا جولة جديدة من المشاورات حول الشؤون الآسيوية، واتفقتا على حماية مصالح الأمن والتنمية في المنطقة بشكل مشترك.

وأضافت الخارجية الصينية في بيان لها: ” تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في منطقة آسيا والتعاون الإقليمي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

ونوه البيان بأن “الجانبين الصيني والروسي، اتفقا على أنّه في ظل الوضع الحالي، يجب على الصين وروسيا تعزيز الاتصالات والتعاون في الشؤون الآسيوية، وحماية مصالح الأمن والتنمية في المنطقة بشكل مشترك”.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن روسيا تدرس مبادرة الأمن العالمي التي قدمتها الصين، وأن نهج موسكو وبكين متقاربان.

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