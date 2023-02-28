السفير الدندح يبحث مع جابرو أوضاع السوريين في العراق

28-فبراير-2023

بغداد – سانا:

بحثت وزيرة الهجرة والمهجّرين العراقية، ايفان فائق جابرو، مع السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى أوضاع السوريين في العراق.

وقالت وزارة الهجرة العراقية في بيان: إن “جابرو أعربت في مستهل اللقاء عن تعازيها لعوائل ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب سورية وتعاطفها مع الجرحى”، مؤكدةً أن العراق حكومةً وشعباً يقف مع الشعب السوري، وأن قوافل المساعدات الإغاثية التي وصلت إلى سورية هي جزء بسيط من تكاتف الشعبين الشقيقين.

وناقش الجانبان بعض الملفّات المهمّة التي تخصّ أوضاع اللاجئين السوريين في العراق وسبل تقديم المساعدات لهم.

وفي تصريح له قال السفير الدندح: إن “اللقاء ركّز على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والثقافية بين البلدين والحرص على تطويرها والارتقاء بها”.

وأوضح الدندح أن الجانبين ناقشا وضع مخيّم الهول والإجراءات التي تقوم بها حكومة العراق ووزارة الهجرة في عودة العوائل العراقية إلى مخيم الجدعة، مؤكداً أهمية التنسيق مع الحكومة السورية لأن المخيم يقع في أراضيها، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على أهمية التنسيق في أوضاع النازحين وتبادل الزيارات والخبرات والمعلومات بين البلدين، كما شكر الدندح حكومة العراق وشعبه على الدعم الكبير وتقديم المساعدات في إغاثة المتضرّرين من كارثة الزلزال.

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28-فبراير-2023

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