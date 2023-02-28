القوات العراقية تقبض على 12 إرهابياً

بغداد – سانا:

ألقت القوات العراقية القبض على 12 إرهابياً في خمس محافظات في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان قولها اليوم: استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في محافظات بغداد والأنبار وميسان وكركوك وصلاح الدين، أسفرت عن إلقاء القبض على 12 إرهابياً مطلوباً للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، مشيرة إلى أنه تم تسليم المعتقلين إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً.

كذلك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي عن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتعقّب فلول إرهابيي تنظيم (داعش) جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق.

وقالت الهيئة في بيان: إن قوة من الجيش واللواء 58 بالحشد نفّذت عملية أمنية لتعقّب فلول إرهابيي (داعش) جنوب الموصل تضمّنت تفتيش جزيرة كنعوص، مضيفةً: إن الأجهزة الأمنية وألوية الحشد الشعبي تواصل عملياتها الاستباقية لمنع تنظيم (داعش) الإرهابي من العودة إلى المناطق المحرّرة.