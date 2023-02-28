المجازف السوري العالمي جمال الظاهر في ذمة الله

البعث اون لاين – خاص

غيب الموت اليوم المجازف السوري جمال الظاهر عن عمر ناهز الثالثة والأربعين بعد صراع مع المرض .

درس الفقيد تصميم المعارك في براغ عاصمة التشيك ولمدة ثلاث سنوات ثم بمعهد كودوكان في اليابان لمدة تسعة أشهر، حيث درس هناك الفنون القتالية الشرقية والتايلندية والكورية واليابانية والصينية

وعمل بعدها في تنفيذ المعارك بتواصل ولأكثر من خمسين حركة بكاميرا واحدة، أي بدون تقطيع وعمل في المسلسلات السورية والعربية وفي أفلام أجنبية منها مسلسل السيرة النبوية ومسلسل القعقاع بن عمرو التميمي ومسلسل الظاهر بيبرس، ومسلسل هدوء نسبي

شارك في مسلسلات كثيرة منها “إخوة التراب- تل الرماد – العوسج – تاج من شوك – البحث عن صلاح الدي وصقر قريش.

وفي السينما المولد النبوي – الحمزة والعباس – أهل الوفا – الشهيد الحي – أيام الضجر – جوبا” – ليلة البيبي دول والفيلم الألماني “إبراهيم عليه السلام” والتركي “وادي الذئاب” والروسي “جامع البريد الحديدي” و”مملكة النمل”.وأدى مشاهد خطرة استحال على أبطال الدراما ونجوم السينما العربية أداؤها فأصبح محط أنظار صناع الدراما والسينما العربية والعالمية

ولم ينحصر عمله في المجازفة فقط في التلفزيون والسينما بل تعداه إلى العمل في المسرح وعروض المهرجانات والإعلانات والفيديو كليب ومنها: “بتحبيه” للفنان “هاني شاكر” و”سحر الشرق” لـ”عاصي الحلاني” و”أنت تاني” لـ”هيفاء وهبي وغيرها.

كان الفقيد يطمح للدخول في موسوعة غينس للأرقام القياسية في عدد المشاركات بالأعمال التلفزيونية والسينمائية في أقصر فترة زمنية، وأن يرفع علم سورية في ميدان المجازفة، وفي المسابقات العالمية.

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