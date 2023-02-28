الموهبة مجد السيد علي يستعد للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه

اللاذقية- خالد جطل

يستعد البطل الموهوب مجد السيد علي للمشاركة في بطولة العالم للأندية للفئات العمرية في الكاراتيه، والتي ستُقام في الثالث والعشرين من شهر آذار القادم في ماليزيا، حيث يواصل ابن نادي عمال اللاذقية تدريباته بإشراف مدرّبنا العالمي عصام قدسي والذي سبق له تقديم عدة لاعبين مميزين حققوا نجاحات كثيرة.

اللاعب الذي لم يبلغ حتى اليوم السادسة من عمره يحمل الحزام الأخضر، ولم يسبق له المشاركة ببطولة الجمهورية لصغر سنّه ولعدم وجود فئة عمرية له، ينتظره مستقبل واعد وفق ما أكده لـ”البعث” مدرّبه عصام قدسي، مبيناً أن الطفل يمتلك موهبة رائعة وإمكانية جيدة وعمره التدريبي سنة ونصف فقط.

وأضاف قدسي: أنا متفائل بأن يحقق أحد المراكز الثلاثة الأولى، وعليه قرّرنا المشاركة بالبطولة ليمثل سورية في هذه البطولة، وهدفنا اعتلاء منصات التتويج وإسعاد الشعب السوري ورفع علم الوطن عالياً في المحافل الدولية.

وتوجّه قدسي بالشكر للكابتن جهاد ميا رئيس اتحاد الكاراتيه لما يقدّمه من دعم للعبة وحرصه على المشاركة في البطولة.

الجدير ذكره أن المدرّب عصام قدسي يمتلك سجلاً تدريبياً متميزاً، حيث سبق له تدريب لاعبنا رأفت الشيخ علي الذي حقق بطولة العالم في روسيا، كما نال ميداليتين ذهبيتين في بطولة غرب آسيا في إيران وذهبية العرب في المغرب وفضية آسيا في أذربيجان، كما قاد قدسي لاعبتنا مريم طريفي للتتويج ببرونزية العالم لوزن 47 كغ في الفئات العمرية.

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