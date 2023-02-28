انهيار بناء في حي الجبيلة بدير الزور

انهار بناء غير مأهول، يتألف من ستة طوابق في حي الجبيلة بمدينة دير الزور، ولم تسجل أي إصابات جراء الانهيار.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان أن البناء من الأبنية المتصدعة وتعرض لأضرار نتيجة العمليات الإرهابية خلال فترة الحرب، لافتاً إلى أن البناء تم تقييمه من ضمن الأبنية المتصدعة بعد الزلزال، لافتاً إلى أن البناء تأثر بالزلزال وما تبعه من هزات، ما أدى إلى انهياره.

وأشار كاكاخان إلى أن مجلس المدينة قام بإخلاء المباني المجاورة، وباشرت الورشات الخدمية في المحافظة العمل على ترحيل الأنقاض الناجمة عن انهيار المبنى، وتقوم لجنة السلامة الإنشائية بمعاينة الأبنية المجاورة لمعالجة أي خلل حصل فيها جراء هذا الانهيار.