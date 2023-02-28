بتوجيه من الرئيس الأسد.. محافظ حلب يكرّم عناصر الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف

حلب – معن الغادري:

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، قام محافظ حلب حسين دياب بزيارة عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني ومنظومة الإسعاف السريع في المحافظة وتكريمهم، لما بذلوه من جهود استثنائية خلال مشاركتهم في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وانتشال الضحايا خلال كارثة الزلزال الذي ضرب مدينة حلب.

وأكد المحافظ أن تكريم الرئيس الأسد لرجال الإنقاذ هو رسالة محبة وتقدير لهؤلاء الأبطال الذين لم يدّخروا جهداً لتقديم كل ما بوسعهم وواصلو الليل بالنهار، وشاركوا بكل إخلاصٍ وتفانٍ في الجهود الوطنية والإنسانية لإنقاذ المصابين ورفع الأنقاض والبحث عن ناجين، لافتاً إلى أن جهودهم الكبيرة كانت في صلب اهتمام ومتابعة سيد الوطن.

وأعرب عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني ومنظومة الإسعاف السريع عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس، التي تعطيهم دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكدين أن ما قاموا به هو جزء من واجبهم الإنساني والمهني تجاه أهلهم المنكوبين.

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