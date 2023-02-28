بوليانسكي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاكٌ للقانون الدولي

28-فبراير-2023

نيويورك – سانا:

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وأحدثها العدوان الذي استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية، وأسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: “ندين بشدة الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ونحث الجانب الإسرائيلي بشدة على وقف الاستفزازات المسلحة ضد سورية والامتناع عن الخطوات التي تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها”.

ولفت بوليانسكي إلى أن موسكو تنطلق من حقيقة أن استمرار مثل هذه الممارسات أمر غير مقبول تماماً، وخاصة عندما تساعد العديد من دول العالم بما في ذلك روسيا السوريين في التغلب على عواقب الزلزال المدمر الذي ضربهم.

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28-فبراير-2023

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