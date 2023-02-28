تحديد سعر ليتر بنزين أوكتان 95 بـ 6600 ليرة

28-فبراير-2023
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حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 6600 ليرة سورية لليتر الواحد.

وأشارت الوزارة في قرارها إلى أن السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية لليتر الواحد.

ووفق القرار يجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن هذه الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021 ، وينهى العمل بكل ما هو مخالف لذلك القرار.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت في كانون الثاني الماضي سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بسعر 5750 ليرة سورية.

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28-فبراير-2023

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